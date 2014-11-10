Я всегда рядом. Стоит только обратиться.

Федосеева Татьяна Ивановна

Дата рождения: 28.06.63

Родной язык: русский

Место жительства: г.Ульяновск

С каких на какие языки Вы переводите? С немецкого на русский

С русского на немецкий

Контактная информация

Моб.телефон 8-927-808-93-57

Дом.телефон 8-8422-59-21-74

Skype tatyana80058

ISQ 663275380

Образование 1980-1985

УГПИ, ф-т ин.языков

Учитель немецкого и английского языков

Переводчик немецкого языка

Опыт работы

1985-2000 - Отделение «Интурист-Ульяновск» ,гид-переводчик немецкого языка

Тематики: газовое оборудование, машино- и автомобилестроение, компьютерные технологии, мебельное пр-во, с/х-ая отрасль, вино-водочное пр-во, авиа- и судостроение ,перевод медицинской,фармакологической документации,, искусство, кулинария , общая тематика ,личная документация и многое др.

2000-2010 гг. - УлГТУ, кафедра " Прикладная лингвистика" ,ст.преподаватель

CAT-система: Trados 2007

Расшифровка аудиозаписи – 1000 руб./час

С немецкого на русский – 220 руб./1800 зн./1 руб/слово

С русского на немецкий – 250 руб./1800 зн./1.25 руб./слово

Webmoney– R995974364000

Яндексденьги - 41001502864096