Федосеева Татьяна Ивановна
Дата рождения: 28.06.63
Родной язык: русский
Место жительства: г.Ульяновск
С каких на какие языки Вы переводите? С немецкого на русский
С русского на немецкий
Контактная информация
Моб.телефон 8-927-808-93-57
Дом.телефон 8-8422-59-21-74
Skype tatyana80058
ISQ 663275380
Образование 1980-1985
УГПИ, ф-т ин.языков
Учитель немецкого и английского языков
Переводчик немецкого языка
Опыт работы
1985-2000 - Отделение «Интурист-Ульяновск» ,гид-переводчик немецкого языка
Тематики: газовое оборудование, машино- и автомобилестроение, компьютерные технологии, мебельное пр-во, с/х-ая отрасль, вино-водочное пр-во, авиа- и судостроение ,перевод медицинской,фармакологической документации,, искусство, кулинария , общая тематика ,личная документация и многое др.
2000-2010 гг. - УлГТУ, кафедра " Прикладная лингвистика" ,ст.преподаватель
CAT-система: Trados 2007
Расшифровка аудиозаписи – 1000 руб./час
С немецкого на русский – 220 руб./1800 зн./1 руб/слово
С русского на немецкий – 250 руб./1800 зн./1.25 руб./слово
Webmoney– R995974364000
Яндексденьги - 41001502864096