Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд не сложных операций в phpshop (таких как, например: изменить формулу вывода title и включить её на всех страницах сайта на вид "@Product@ — @Podcatalog@ | Имя Компании», исправить ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
5 лет назад
Все прекрасно, нарисовал, отправил, получил деньги
Ответный отзыв
Что бы создать новый проект, необходимо оставить отзыв исполнителю предыдущего. Такие правила биржи.
$18
7 баллов
10 лет назад
HTML
С Александром приятно было работать, четко поставленное ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень подвёл со сроками. Но работа выполнена. Для своей стоимости очень достойно выполнена.