sXe

Александр sXe

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина на phpshop

    Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд не сложных операций в phpshop (таких как, например: изменить формулу вывода title и включить её на всех страницах сайта на вид "@Product@ — @Podcatalog@ | Имя Компании», исправить ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на phpshop

    Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд не сложных операций в phpshop (таких как, например: изменить формулу вывода title и включить её на всех страницах сайта на вид "@Product@ - @Podcatalog@ | Имя Компании", исправить ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать добрый баннер

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Мне нужно нарисовать 1 баннер в формате png 728 пикселей шириной и 90 высотой. В стиле "поздравления с 8 марта". Исполнителю пришлю фотографию, которую нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

veprik2011
Дмитрий 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать добрый баннер
Все прекрасно, нарисовал, отправил, получил деньги
Что бы создать новый проект, необходимо оставить отзыв исполнителю предыдущего. Такие правила биржи.
Ответный отзыв
aleks_dob
Добров 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$18
7 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка письма для e-mail рассылки
HTML
С Александром приятно было работать, четко поставленное ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень подвёл со сроками. Но работа выполнена. Для своей стоимости очень достойно выполнена.
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