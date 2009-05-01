Отличный исполнитель! Работу выполнил оперативно и качественно. Проект подразумевал кропотливую работу (аккуратное вырезание картинок, распознавание и правку текста на русском и узбекском языке, расположенного в два ряда) и выполнена работа очень аккуратно и внимательно. Лучшего результата и быть не могло! Рекомендую всем как аккуратного, внимательного и ответственного исполнителя!