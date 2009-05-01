s_black_v

Владислав Селиванов s_black_v

 
40 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Roksalana_DEL
Эльвира 
39 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Распознать и отформатировать текст
Отличный исполнитель! Работу выполнил оперативно и качественно. Проект подразумевал кропотливую работу (аккуратное вырезание картинок, распознавание и правку текста на русском и узбекском языке, расположенного в два ряда) и выполнена работа очень аккуратно и внимательно. Лучшего результата и быть не могло! Рекомендую всем как аккуратного, внимательного и ответственного исполнителя!