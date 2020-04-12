s_karpov05

будет создавать уникальные сайты. У вас есть шанс стоять у истоков зарождения мировой компании. Я ищу единомышленников, которые разбираются в коде и смогут создать сайт по макету или дизайн сайта. В будущем мы планируем развиваться и набирать большую команду. На старте мне нужна твоя помощь. Человек, работающий не на фиксированную плату будет только один, им можешь стать именно ты! Я уверен, что "Magic Studio" станет лидером рынка. Если начнешь со мной, то уверяю, я тебя не подведу! Еще я хотел бы предложить вам наши услуги. В наши возможности входит Front-end разработка любой сложности, Разработка сайтов. Стоимость, сроки и примеры отправлю лично.