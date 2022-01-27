Доброе время суток! Давайте познакомимся?
Меня зовут Александр - я веб дизайнер.
Более 4-ух лет опыта в сфере маркетинга и UX/UI разработки
Разрабатываю веб-сайты для бизнесов, проектирую и рисую дизайн веб интерфейсов,
разрабатываю и верстаю сайты на платформе ТИЛЬДА, разрабатываю
визуальную айдентику для бизнесов.
МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ создать трендовый и качественный продукт, который будет приносить пользу вам и вашим клиентам.
Что я могу:
✅ Анимированный прототип сайта;
✅ Аналитика сайта;
✅ Проработка юзабилити;
✅ Дизайн сайта;
✅ Передача макета и общение с верстальщиком;
Почему я:
—Адекватность (не пропадаю, не срываю сроки);
— Индивидуальный, адаптивный дизайн.
Обращайтесь, мы обязательно договоримся!
Всегда приветствуется четкое ТЗ от заказчика:)
Готовы поговорить? Не стесняйтесь обращаться ко мне здесь, на Weblancer.
Наилучшие пожелания, Александр.
Портфолио
- Дизайн landing page для коллекции NFT18 просмотров
- Сайт для агентства недвижимости FOUR21 просмотр