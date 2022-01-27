⭐ Дизайн сделанный на совесть. Web/UX/UI landing page и графический дизайн

Доброе время суток! Давайте познакомимся? 

Меня зовут Александр - я веб дизайнер.

Более 4-ух лет опыта в сфере маркетинга и UX/UI разработки

Разрабатываю веб-сайты для бизнесов, проектирую и рисую дизайн веб интерфейсов,

разрабатываю и верстаю сайты на платформе ТИЛЬДА, разрабатываю

визуальную айдентику для бизнесов.

МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ создать трендовый и качественный продукт, который будет приносить пользу вам и вашим клиентам.

Что я могу:

✅ Анимированный прототип сайта;

✅ Аналитика сайта;

✅ Проработка юзабилити;

✅ Дизайн сайта;

✅ Передача макета и общение с верстальщиком;

Почему я:

—Адекватность (не пропадаю, не срываю сроки);

— Индивидуальный, адаптивный дизайн.

Обращайтесь, мы обязательно договоримся!

Всегда приветствуется четкое ТЗ от заказчика:)

 Готовы поговорить? Не стесняйтесь обращаться ко мне здесь, на Weblancer.

Наилучшие пожелания, Александр.