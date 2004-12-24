saanyora86

Саят Аманбай saanyora86

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка макетов сайта.

Школьник, который увлекается разработкой сайтов и решил попробовать в реальных проектах.

Сверстаю ваши макеты сайтов (и не только) достойно и доступно. Выложусь в ваш бюджет.

 

Технологии:

1)     HTML(HTML5)

2)     CSS(CSS3)

3)     SCSS

4)     БЭМ

5)     JS/JQuery

 

Почему стоит работать со мной?

 

КАЧЕСТВО

Выполню задания согласно вашему ТЗ. Работая со мной вы будете полностью уверены, чем именно

занимаюсь я. FEEDBACK 24/7. Пишу код ВАЛИДНЫЙ.

 

ЦЕНА

Вы называете максимальную сумму, которой готовы расплатиться, и за этот бюджет предлагаются

решения поставленных задач. Таким образом вы не переплатите больше, получив все

то, чего вы хотели.

 

ГАРАНТИИ

· После завершения работы дается гарантия на исправления ошибок, допущенные в ходе выполнения работ на 14 дней.

· После первого исправления ошибок дается дополнительная гарантия на исправления ошибок на 10 дней (только один раз).

· В случае, если вам не понравился оказанный мной сервис, то сможете вернуть деньги в течении 5-7 дней.

 

Работаю:

а) поэтапно по пред-/пост- оплате

б) предоплате40/60

 

 

Считаю сумму … :

а) по количеству секций согласно макету

б) по сложности верстки макета

 

Учитываю:

а) прайс-лист.

б) ваш бюджет(максимальную сумму, которую готовы отдать) на выполнение проекта.

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Отзывы заказчиков

peca
Петр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
7 баллов
4 года назад
Верстка десктоп+ моб + wp+ платежная система
WordPress
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!