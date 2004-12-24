Верстка макетов сайта.

Школьник, который увлекается разработкой сайтов и решил попробовать в реальных проектах.

Сверстаю ваши макеты сайтов (и не только) достойно и доступно. Выложусь в ваш бюджет.

Технологии:

1) HTML(HTML5)

2) CSS(CSS3)

3) SCSS

4) БЭМ

5) JS/JQuery

Почему стоит работать со мной?

КАЧЕСТВО

Выполню задания согласно вашему ТЗ. Работая со мной вы будете полностью уверены, чем именно

занимаюсь я. FEEDBACK 24/7. Пишу код ВАЛИДНЫЙ.

ЦЕНА

Вы называете максимальную сумму, которой готовы расплатиться, и за этот бюджет предлагаются

решения поставленных задач. Таким образом вы не переплатите больше, получив все

то, чего вы хотели.

ГАРАНТИИ

· После завершения работы дается гарантия на исправления ошибок, допущенные в ходе выполнения работ на 14 дней.

· После первого исправления ошибок дается дополнительная гарантия на исправления ошибок на 10 дней (только один раз).

· В случае, если вам не понравился оказанный мной сервис, то сможете вернуть деньги в течении 5-7 дней.

Работаю:

а) поэтапно по пред-/пост- оплате

б) предоплате40/60

Считаю сумму … :

а) по количеству секций согласно макету

б) по сложности верстки макета

Учитываю:

а) прайс-лист.

б) ваш бюджет(максимальную сумму, которую готовы отдать) на выполнение проекта.