Школьник, который увлекается разработкой сайтов и решил попробовать в реальных проектах.
Сверстаю ваши макеты сайтов (и не только) достойно и доступно. Выложусь в ваш бюджет.
Технологии:
1) HTML(HTML5)
2) CSS(CSS3)
3) SCSS
4) БЭМ
5) JS/JQuery
Почему стоит работать со мной?
КАЧЕСТВО
Выполню задания согласно вашему ТЗ. Работая со мной вы будете полностью уверены, чем именно
занимаюсь я. FEEDBACK 24/7. Пишу код ВАЛИДНЫЙ.
ЦЕНА
Вы называете максимальную сумму, которой готовы расплатиться, и за этот бюджет предлагаются
решения поставленных задач. Таким образом вы не переплатите больше, получив все
то, чего вы хотели.
ГАРАНТИИ
· После завершения работы дается гарантия на исправления ошибок, допущенные в ходе выполнения работ на 14 дней.
· После первого исправления ошибок дается дополнительная гарантия на исправления ошибок на 10 дней (только один раз).
· В случае, если вам не понравился оказанный мной сервис, то сможете вернуть деньги в течении 5-7 дней.
Работаю:
а) поэтапно по пред-/пост- оплате
б) предоплате40/60
Считаю сумму … :
а) по количеству секций согласно макету
б) по сложности верстки макета
Учитываю:
а) прайс-лист.
б) ваш бюджет(максимальную сумму, которую готовы отдать) на выполнение проекта.
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!