Всем привет! Необходимо задизайнить новостной портал + нарисовать логотип. Домен: stogazet.ru Основные критерии дизайна: простенько и со вкусом, т.е. ничего лишнего. + надо нарисовать дизайн для кабинетов пользователей с разными темами оформления (красная, жёлтая, зелёная и т.д.) тоже простенько ...
PHP, C/C++, MySQL; HTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, Parser3; FreeBSD
PHP, C++, C, MySQL; HTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, Parser3.
Программирование микроконтроллеров PIC и AVR.
Windows, Linux (FreeBSD, Slackware).
В настоящий момент работаю программистом в проекте Est! - Недвижимость в Украине. www.est.ua
Так как загрузка там относительно небольшая, ищу постоянную работу в ещё одном крупном проекте.
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! У меня есть интересный проект. Но бюджета у него нет. Если есть дизайнер, готовый безвозмездно сделать для него простенький дизайн, я буду очень благодарен. Взамен внизу каждой страницы я напишу ваше имя. Если кто-нибудь хочет пополнить ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад