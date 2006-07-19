Здравствуйте! У меня есть интересный проект. Но бюджета у него нет. Если есть дизайнер, готовый безвозмездно сделать для него простенький дизайн, я буду очень благодарен. Взамен внизу каждой страницы я напишу ваше имя. Если кто-нибудь хочет пополнить ...