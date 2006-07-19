sabo

Алексей Савчук sabo

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
PHP, C/C++, MySQL; HTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, Parser3; FreeBSD

PHP, C++, C, MySQL; HTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, Parser3.

Программирование микроконтроллеров PIC и AVR.

Windows, Linux (FreeBSD, Slackware).

В настоящий момент работаю программистом в проекте Est! - Недвижимость в Украине. www.est.ua

Так как загрузка там относительно небольшая, ищу постоянную работу в ещё одном крупном проекте.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxAjaxFreeBSD

  • Дизайн + логотип + темы оформления

    Всем привет! Необходимо задизайнить новостной портал + нарисовать логотип. Домен: stogazet.ru Основные критерии дизайна: простенько и со вкусом, т.е. ничего лишнего. + надо нарисовать дизайн для кабинетов пользователей с разными темами оформления (красная, жёлтая, зелёная и т.д.) тоже простенько ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простенький дизайн для вашего портфолио

    Здравствуйте! У меня есть интересный проект. Но бюджета у него нет. Если есть дизайнер, готовый безвозмездно сделать для него простенький дизайн, я буду очень благодарен. Взамен внизу каждой страницы я напишу ваше имя. Если кто-нибудь хочет пополнить ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад