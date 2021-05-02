saf90

Вячеслав saf90

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фронтенд, бакенд разработчик.

Здравствуйте, Уважаемые Коллеги и Заказчики!

Меня зовут Вячеслав, я профессиональный веб-разработчик. Работаю я с 2008 года.

Специализируюсь на разработке и доработке сайтов!

Стек:

HTML, CSS, JS, jQuery

PHP, Kohana, Laravel, CodeIgniter

VueJS, Angular

WordPress, WooCommerce, OpenCart, Bitrix, OkayCMS, PrestaShop

В приоритете всегда качество!

Обращайтесь, по срокам не подведу в том числе!

С Уважением,

Вячеслав

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Отзывы заказчиков

irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
2 балла
4 года назад
Разработка каталога авто из сша
Абсолютно не адекватный человек... лень даже все писать, у него пустой акк и скорее всего сделает новый если будет еще пробовать брать заказы. Потратил время и деньги. Оплатил наперед и он пропал.