Фронтенд, бакенд разработчик.
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги и Заказчики!
Меня зовут Вячеслав, я профессиональный веб-разработчик. Работаю я с 2008 года.
Специализируюсь на разработке и доработке сайтов!
Стек:
HTML, CSS, JS, jQuery
PHP, Kohana, Laravel, CodeIgniter
VueJS, Angular
WordPress, WooCommerce, OpenCart, Bitrix, OkayCMS, PrestaShop
В приоритете всегда качество!
Обращайтесь, по срокам не подведу в том числе!
С Уважением,
Вячеслав
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- Byggetilbud51 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
2 балла
4 года назад
Абсолютно не адекватный человек... лень даже все писать, у него пустой акк и скорее всего сделает новый если будет еще пробовать брать заказы. Потратил время и деньги. Оплатил наперед и он пропал.