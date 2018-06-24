saha-omega

Глушко Александр Алексеевич

Год рождения: 1979

Место жительства: Россия, г.Пятигорск

Портфолио: http://glushkoalex.ucoz.ru

e-mail: [email protected]

Опыт работы: 12+ лет.

Иностранный язык: Английский (разговорный, техн. документация), немецкий(базовые знания).

Среда разработки: MS VisualStudio 2005, 2008, 2010

Языки программирования: С++,С++.NET, С#, Assembler, Delphi, VB, Fortran, JavaScript (в т.ч. Ajax)

Технологии: .NET (2, 3, 3.5, 4), , Windows Forms, Trolltech Qt, WinAPI, MFC, ASP.NET, WPF, WCF, Silverlight (до 4-го, в т.ч. работа с камерой и микрофоном)

Базы данных: MS SQL Server 2005, 2008 (в т.ч. в ASP.NET)

Библиотеки:

Библиотека компьютерного зрения Intel OpenCV

3D движки Irrlight, NeoAxis, OpenGL, DirectX

Работа с видео и звуком: DirectShow, DirectX

JavaScript: JQuery

Навыки практического использования математических пакетов MAPLE, Mathcad, Mathlab, Mathematica и статистических пакетов SPSS, Statsoft STATISTICA.

Имею обширный опыт разработки программ для емких математических вычислений и оптимизации их с целью повышения производительности.

Опыт программного решения следующих задач:

1) анализ данных сложной структуры (статистический анализ различных физико-химических свойств молекул и поиск их связи с биологической активностью).

2) работа с базами данных (создание алгоритмов управления базами данных химических структур с различным способом организации - реляционной, древовидной, семантической)

3) численные методы (применение различных численных методов для расчета пространственных интегралов, нахождения производных, вычисления значений рекурсивных функций и т.п.)

4) динамическое моделирование сложных систем (создание алгоритмов для динамического моделирования физических моделей молекул)

5) алгоритмы распознавания образов (модели нейросетей, многомерные методы распознавания образов)

6) хорошо знаком с рекурсией в программировании и с отладкой рекурсивных функций.

7) Имею опыт написания собственных языков программирования.

Образование:

С 1997 по 2002 обучался в Пятигорской государственной фармацевтической академии. Закончил с красным дипломом. Со 2-го по 5-й курс занимался научной работой по теме "Изучение связи «структура-биологическая активность органических веществ». Самостоятельно освоил Visual Basic, Fortran, x86-Assembler, Delphi, C++. Успешно применял навыки программирования для разработки научных программ.

С 2002 по 2005 обучался в очной аспирантуре ПятГФА по специальности "Фармацевтическая химия, фармакогнозия". Продолжал научную работу по той же теме.

Основным стержнем научной работы была разработка математических методов прогнозирования биологической активности и разработка соответствующих компьютерных программ.

Опыт работы:

Разработка программ MATRIX и MSpace в рамках научной работы "Молекулярное моделирование и дизайн биологически активных веществ".

Создание ряда прикладных программ для молекулярного моделирования.

Разработка программы "Geneo", предназначенной для создания генеалогических баз данных.

Разработка программы для лазерного интерферометра "Optical Interferometer", предназначенной для определения смещения объектов с нанометровой точностью на основе анализа сдвига интерференционной картины с видеокамеры в режиме реального времени.

Разработка программы для создания анимированных моделей лицевой анимации из растровых изображений.

Разработка программы для создания 3D фоторобота с использованием морфинга.

Разработка программы распознавания лиц "Easy Face Finder", предназначенной для поиска фото и рисунков с лицами.