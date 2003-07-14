saidagasanova87

Копирайтинг, Рерайтинг
Пишу удобные тексты на любой вкус и цвет, а также выполняю рерайт в считанные секунды!
Привет!Немного о себе:
Я увлекающийся и любознательный человек.
Книги являются моей страстью с раннего детства. Я стремлюсь сделать окружающий мир лучше (в настоящий момент делаю это через Интернет)
Я пишу живым и понятным для читателя языком, поскольку самой неприятно читать нагроможденные лишней информацией тексты.
Я люблю познавать новое и делиться своими знаниями с людьми, поэтому буду очень рада Вам помочь)
Мой опыт работы:
На самом деле он не такой внушительный, как хотелось бы, but я постараюсь приложить всевозможные усилия, чтобы доставить Вам качественную работу вовремя.
К слову: имею опыт в написании постов в социальных сетях, приготовлении слоганов и описании различных продуктов с целью прорекламировать.