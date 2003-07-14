saidagasanova87

Мерзко, когда в словах человека высокие убеждения, а в действиях-низкие поступки. (Омар Хайям)

Копирайтинг, Рерайтинг

Пишу удобные тексты на любой вкус и цвет, а также выполняю рерайт в считанные секунды!

Привет! Немного о себе:

Я увлекающийся и любознательный человек.

Книги являются моей страстью с раннего детства. Я стремлюсь сделать окружающий мир лучше (в настоящий момент делаю это через Интернет)

Я пишу живым и понятным для читателя языком, поскольку самой неприятно читать нагроможденные лишней информацией тексты.

Я люблю познавать новое и делиться своими знаниями с людьми, поэтому буду очень рада Вам помочь)

Мой опыт работы:

На самом деле он не такой внушительный, как хотелось бы, but я постараюсь приложить всевозможные усилия, чтобы доставить Вам качественную работу вовремя.

К слову: имею опыт в написании постов в социальных сетях, приготовлении слоганов и описании различных продуктов с целью прорекламировать.