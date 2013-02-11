Профессиональный переводчик рус/eng
Образование:
Московский Государстенный Областной Университет (бывш. МОПИ им. Крупской)
Кафедра: лингвистики и переводоведения
Красный диплом (с отличием)
Московский Государстенный Областной Университет (бывш. МОПИ им. Крупской)
Соискатель учёной степени кандидата наук
Кафедра: когнитивной лингвистики и переводоведения
Стажировался и работал в США
Имею широкий опыт переводов. Если Вам нужен качественный текст, выполненный в полном соответствии с ТЗ, с высоким уровнем стилистического и семантического соответствия оригиналу- Вы будете восхищены моей безупречной работой.
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