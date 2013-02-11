Профессиональный переводчик рус/eng

Образование:

Московский Государстенный Областной Университет (бывш. МОПИ им. Крупской)

Кафедра: лингвистики и переводоведения

Красный диплом (с отличием)

Московский Государстенный Областной Университет (бывш. МОПИ им. Крупской)

Соискатель учёной степени кандидата наук

Кафедра: когнитивной лингвистики и переводоведения

Стажировался и работал в США

Имею широкий опыт переводов. Если Вам нужен качественный текст, выполненный в полном соответствии с ТЗ, с высоким уровнем стилистического и семантического соответствия оригиналу- Вы будете восхищены моей безупречной работой.