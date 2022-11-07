Видеомонтаж, Анимация

Сделаю для Вас:

- рекламных роликов

- роликов для ютуб-канала

- анимации

- эффекты (переходы, плашки, инфографика и т. п. )

- цветокоррекция

- промо-ролики

- устранение шумов на видео

Список не весь, подробности уточняйте.

Монтирую в Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro

Также я использую нейросети, с помощью них можно добиться максимального качества и выжать все соки из Вашего видео:

- улучшение качества (увеличение разрешения)

- увеличение количества кадров (fps)

Быстрее всего отвечаю в ➤Telegram или WhatsApp: +7 (9-9-9) 982-88-51