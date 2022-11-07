Видеомонтаж, Анимация
Сделаю для Вас:
- рекламных роликов
- роликов для ютуб-канала
- анимации
- эффекты (переходы, плашки, инфографика и т. п. )
- цветокоррекция
- промо-ролики
- устранение шумов на видео
Список не весь, подробности уточняйте.
Монтирую в Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro
Также я использую нейросети, с помощью них можно добиться максимального качества и выжать все соки из Вашего видео:
- улучшение качества (увеличение разрешения)
- увеличение количества кадров (fps)
Быстрее всего отвечаю в ➤Telegram или WhatsApp: +7 (9-9-9) 982-88-51
Портфолио
- Анимация логотипа17 просмотров
- Анимированный Ролик "Зумификация"14 просмотров
- Меню Еды20 просмотров
- Анимация Возвращение в Школу.18 просмотров
- Свадебное видео15 просмотров