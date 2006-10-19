sakhatskiy

Сергей Сахацкий sakhatskiy

 
42 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта

    Лидер хостинг-провайдеров объявляет конкурс на создание нового дизайна сайта. Победитель конкурса получит право создания дизайна для всех страниц сайта, + Техзадание высылается по запросу, присылайте ссылки на портфолио. ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Jpeg/gif открытка на НГ

    Нужно сделать поздравительную открытку на Новый год. Забавную, возможно смешную, но не пошлую. Для IT-компании. Флеш не нужен, нужен gif или JPG, чтобы можно было аттачем рассылать по электронной почте. ...

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Повышение тИЦ

    Есть несколько сайтов. список по приоритетности исполнения: Тематика сайта, (тиц) 1. создание сайтов (300) 2. авто (ок. 200) 3. литература, развлечения (350) 4. туризм (тиц ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Проект информационного сайта о Крыме

    Есть сайт о Крыме на CMS. Пока в нем только десяток страниц. Есть база телефонов и адресов санаториев. Есть информация о санаториях (текст, html, 5-10 фото к каждому, обрабатывать не нужно) ...

    HTML
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Линк менеджер

    Требуется человек в помощь на тематический обмен ссылками (ручной, т.е. без использования автообменников). Работа сдельная Интересует: стоимость 1 обмена портфолио Интересует возможность непрямого обмена, а также сроки и стоимость ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Писатель тех. новостей

    Нужен писатель новостей о доменах для сайта domaintimes.net Статьи писать на русском и английском языках. Можно брать новости на английском, публиковать, переводить на русский и тоже публиковать. Писать новости нужно 2 ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

Отзывы фрилансеров

kkk777kkk
38 лет
19 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Проект информационного сайта о Крыме
HTML
Все необходимые данные были предоставлены условия для работы созданы, работать было комфортно, оплата получена сразу после окончания работы
В целом доволен. В данном проектескорости не требовалось, о чем я изначально сказал. Работает медленно, но качественно.
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