sakhatskiy

Лидер хостинг-провайдеров объявляет конкурс на создание нового дизайна сайта. Победитель конкурса получит право создания дизайна для всех страниц сайта, + Техзадание высылается по запросу, присылайте ссылки на портфолио. ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ...
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать поздравительную открытку на Новый год. Забавную, возможно смешную, но не пошлую. Для IT-компании. Флеш не нужен, нужен gif или JPG, чтобы можно было аттачем рассылать по электронной почте. ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт18 лет назад
Есть несколько сайтов. список по приоритетности исполнения: Тематика сайта, (тиц) 1. создание сайтов (300) 2. авто (ок. 200) 3. литература, развлечения (350) 4. туризм (тиц ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть сайт о Крыме на CMS. Пока в нем только десяток страниц. Есть база телефонов и адресов санаториев. Есть информация о санаториях (текст, html, 5-10 фото к каждому, обрабатывать не нужно) ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен18 лет назад
Требуется человек в помощь на тематический обмен ссылками (ручной, т.е. без использования автообменников). Работа сдельная Интересует: стоимость 1 обмена портфолио Интересует возможность непрямого обмена, а также сроки и стоимость ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт19 лет назад
Нужен писатель новостей о доменах для сайта domaintimes.net Статьи писать на русском и английском языках. Можно брать новости на английском, публиковать, переводить на русский и тоже публиковать. Писать новости нужно 2 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт19 лет назад