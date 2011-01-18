Преподаватель колледжа искусств, рерайт, копирайт, иллюстрации руками.
Образование высшее гуманитарное. Работаю преподавателем колледжа культуры и искусств. Преподаю дисциплины гуманитарного цикла. Ученая степень магистра искусствоведения.Занимаюсь также рисованием различными материалами и в различных жанрах: карикатуры, портреты, пейзажи, натюрморты и т.д.Интересы обширны и разнообразны.
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Портфолио
- Букварь103 просмотра
- Ирбис119 просмотров
- Цирк.110 просмотров
- Куда пойти учиться?120 просмотров
- Подарок мужчине своими руками.146 просмотров
- Кирпич.220 просмотров
- Подарки на свадьбу молодоженам.214 просмотров
- Лечение ног народными средствами.152 просмотра
- Подарки к новому году своими руками.130 просмотров
- Ремонт квартиры своими руками.126 просмотров
- Золотая свадьба – реальность или миф?115 просмотров
- «Миллиард долларов - это круто?».118 просмотров
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