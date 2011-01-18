sakkar

Алла sakkar

 
51 годБеларусь/Витебск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Преподаватель колледжа искусств, рерайт, копирайт, иллюстрации руками.

Образование высшее гуманитарное. Работаю преподавателем колледжа культуры и искусств. Преподаю дисциплины гуманитарного цикла. Ученая степень магистра искусствоведения.Занимаюсь также рисованием различными материалами и в различных жанрах: карикатуры, портреты, пейзажи, натюрморты и т.д.Интересы обширны и разнообразны.

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