Преподаватель колледжа искусств, рерайт, копирайт, иллюстрации руками.

Образование высшее гуманитарное. Работаю преподавателем колледжа культуры и искусств. Преподаю дисциплины гуманитарного цикла. Ученая степень магистра искусствоведения.Занимаюсь также рисованием различными материалами и в различных жанрах: карикатуры, портреты, пейзажи, натюрморты и т.д.Интересы обширны и разнообразны.