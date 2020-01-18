sakura_Asia

Моя основная страсть это кухня и все, что с ней связано. Разрабатываю рецепты, ТТК, стилистику меню, меню. Ещё я учусь программированию C++, 3D моделированию. Делаю на заказ визитки, эмблемы. Уверенный пользователь Photoshop. Умею монтировать видео с помошью сони вегас. Озвучиваю анимационные фильмы и дорамы с 2014г. Пишу стать по темам: спортивное питание, мотивация, охрана природы, охрана животных, полезное питание, достопремечательностьи их описание и многое другое. Тестировщик игр. (проверка багов, озвучки, текста)