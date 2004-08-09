Веб Программист
Привет! Я опытный фронтенд разработчик с более чем 2 годами опыта. Мои навыки включают HTML, CSS, JavaScript, React, Redux Toolkit, RTK Query, AppWrite, Firebase, Vite и Tailwind. Я стараюсь создавать красивые и оптимизированные пользовательские интерфейсы, которые захватывают внимание и повышают удобство использования.
Готов приступить к интересным проектам и работать в команде. Приложу все усилия, чтобы ваш проект стал успешным и уникальным. Посмотрите мои работы в портфолио и дайте знать, если я могу быть полезен в вашем проекте.
С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания чего-то удивительного!
Портфолио
- Paradнет просмотров
- Сайт для юристанет просмотров
- Online Learning Landing Pageнет просмотров
- Landing Page - Game Console2 просмотра
- Plantsнет просмотров
- Coffee shopнет просмотров
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