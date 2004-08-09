Веб Программист

Привет! Я опытный фронтенд разработчик с более чем 2 годами опыта. Мои навыки включают HTML, CSS, JavaScript, React, Redux Toolkit, RTK Query, AppWrite, Firebase, Vite и Tailwind. Я стараюсь создавать красивые и оптимизированные пользовательские интерфейсы, которые захватывают внимание и повышают удобство использования.



Готов приступить к интересным проектам и работать в команде. Приложу все усилия, чтобы ваш проект стал успешным и уникальным. Посмотрите мои работы в портфолио и дайте знать, если я могу быть полезен в вашем проекте.



С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания чего-то удивительного!