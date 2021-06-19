salo-malo

Александр salo-malo

 
63 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Если Вам трудно начать строительство, перепланировку или ремонт , обращайтесь.

Детально разберём чертёж , сделаем 3D  визуализацию труднопонимаемых

участков и узлов.

Привяжем план  чертежа к местности ,  с учётом ландшафта.

Сделаем визуализацию помещений и здания.

Определим последовательность выполняемых работ ,  подберём материалы .

Сделаем расчёт материала ,  стоимость работ 

Подведём ваше строительство или ремонт к  исполнению  как первоклашку  с бантиком на первый звонок  .

Удачи в начинаниях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ﻿О себе﻿ ;

﻿Практические знания строительного производства .Консультации ведения строительных работ

Проектирование, техническая документация и визуализация интерьеров и экстерьеров

Работаю с программами 3D MAX ,ArchiCAD.  AvtoCAD. SketchUp . Fotoshop и др.

 Удалённая работа , творческий подход  ,порядочность ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿                                                                                                                                                                            Связаться со мной можно:

моб./viber/skype/telegram +38 096 313 69 25

e-mail [email protected]

  [email protected]

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