Детально разберём чертёж , сделаем 3D визуализацию труднопонимаемых
участков и узлов.
Привяжем план чертежа к местности , с учётом ландшафта.
Сделаем визуализацию помещений и здания.
Определим последовательность выполняемых работ , подберём материалы .
Сделаем расчёт материала , стоимость работ
Подведём ваше строительство или ремонт к исполнению как первоклашку с бантиком на первый звонок .
Удачи в начинаниях. О себе ;
Практические знания строительного производства .Консультации ведения строительных работ
Проектирование, техническая документация и визуализация интерьеров и экстерьеров
Работаю с программами 3D MAX ,ArchiCAD. AvtoCAD. SketchUp . Fotoshop и др.
Удалённая работа , творческий подход ,порядочность Связаться со мной можно:
моб./viber/skype/telegram +38 096 313 69 25
e-mail [email protected]
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