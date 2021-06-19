Если Вам трудно начать строительство, перепланировку или ремонт , обращайтесь.

Детально разберём чертёж , сделаем 3D визуализацию труднопонимаемых

участков и узлов.

Привяжем план чертежа к местности , с учётом ландшафта.

Сделаем визуализацию помещений и здания.

Определим последовательность выполняемых работ , подберём материалы .

Сделаем расчёт материала , стоимость работ

Подведём ваше строительство или ремонт к исполнению как первоклашку с бантиком на первый звонок .

Удачи в начинаниях. ﻿О себе﻿ ;

﻿Практические знания строительного производства .Консультации ведения строительных работ

Проектирование, техническая документация и визуализация интерьеров и экстерьеров

Работаю с программами 3D MAX ,ArchiCAD. AvtoCAD. SketchUp . Fotoshop и др.

Удалённая работа , творческий подход ,порядочность ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Связаться со мной можно:

моб./viber/skype/telegram +38 096 313 69 25

e-mail [email protected]

[email protected]