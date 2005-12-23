Услуги видеомонтажёра
Добрый день!
Меня зовут Анастасия, я занимаюсь видеомонтажом, и я готова сделать для вас качественную обработку видео, учитывая ваши пожелания. Могу гарантировать вам выполнение работы в сроки и приятное сотрудничество для достижения нужного вам результата.
Работаю в программах:
Vegas Pro 16.0
Adobe After Effects 2020
Adobe Premiere Pro 2020
Связь со мной:
Telegram - https://t.me/salveraluv
Почта - [email protected]
YouTube канал:
Я против войны в Украине!
Портфолио
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