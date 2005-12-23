salveraluv

Анастасия salveraluv

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Услуги видеомонтажёра

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь видеомонтажом, и я готова сделать для вас качественную обработку видео, учитывая ваши пожелания. Могу гарантировать вам выполнение работы в сроки и приятное сотрудничество для достижения нужного вам результата.

Работаю в программах:

  • Vegas Pro 16.0

  • Adobe After Effects 2020

  • Adobe Premiere Pro 2020

Связь со мной:

YouTube канал:

https://www.youtube.com/channel/UCec8PAApvZGqGCNNA_3xcXg

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