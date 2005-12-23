Услуги видеомонтажёра

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь видеомонтажом, и я готова сделать для вас качественную обработку видео, учитывая ваши пожелания. Могу гарантировать вам выполнение работы в сроки и приятное сотрудничество для достижения нужного вам результата.

Работаю в программах:

Vegas Pro 16.0

Adobe After Effects 2020

Adobe Premiere Pro 2020

Связь со мной:

YouTube канал:

https://www.youtube.com/channel/UCec8PAApvZGqGCNNA_3xcXg