samarskilya

Видеограф/монтажер

Здравствуйте, меня зовут Илья Самарский. Я занимаюсь производством видео в Краснодаре. Также могу заняться монтажем вашего материала. Готов помочь в создании практически любого ролика. Цена будет зависеть от предложенного проекта и обговаривается лично с клиентом. Занимаюсь съемкой и монтажем более пяти лет. Работал в студии дизайна и ремонта штатным видеографом. Создавал контент для YouTube канала и инстаграма.

Снимаю и монтирую:

-Мероприятия

-Отчеты

-Тизеры

-Приглашения

-Реклама

-Клипы

-Короткометражное кино

С моими работами вы можете ознакомиться пройдя по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCHiVC9kTzuf1Np9j70rWeEQ .