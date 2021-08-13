samarskilya

Илья Самарский samarskilyasamarskilya
24 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеограф/монтажер
Здравствуйте, меня зовут Илья Самарский. Я занимаюсь производством видео в Краснодаре. Также могу заняться монтажем вашего материала. Готов помочь в создании практически любого ролика. Цена будет зависеть от предложенного проекта и обговаривается лично с клиентом. Занимаюсь съемкой и монтажем более пяти лет. Работал в студии дизайна и ремонта штатным видеографом. Создавал контент для YouTube канала и инстаграма.
Снимаю и монтирую:
-Мероприятия
-Отчеты
-Тизеры
-Приглашения
-Реклама
-Клипы
-Короткометражное кино
С моими работами вы можете ознакомиться пройдя по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCHiVC9kTzuf1Np9j70rWeEQ .
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