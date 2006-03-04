ICQ 168672933 Приглашаются журналисты в интересный проект. Требования: отличное знание письменного английского, умение грамотно общаться и вести определенную тематику на портале. Имеются очень хорошие перспективы, возможность зарабатывать удаленно. Что нужно делать: вести определенную рубрику на портале, на английском: статьи, обзоры, общение, ...
Дизайн-студия greenkey.ru
E-mail: [email protected]
Наш профиль:
- разработка стиля компании;
- web дизайнж;
- программирование;
- продвижение;
- flash разработки;
- разработка макетов для полиграфии,
а так же другие дизайнерские решения.
В нашей команде - дизайнеры, художники, программисты.
Есть своя фотостудия.
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
Приглашаем профессионального дизайнера. Чем ближе к нам - тем лучше, но возможна и удаленная работа.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт18 лет назад