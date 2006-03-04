ICQ 168672933 Приглашаются журналисты в интересный проект. Требования: отличное знание письменного английского, умение грамотно общаться и вести определенную тематику на портале. Имеются очень хорошие перспективы, возможность зарабатывать удаленно. Что нужно делать: вести определенную рубрику на портале, на английском: статьи, обзоры, общение, ...