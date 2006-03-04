samm

Гость samm

 
46 летРоссия/Обнинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Дизайн-студия greenkey.ru

E-mail: [email protected]

Наш профиль:

- разработка стиля компании;

- web дизайнж;

- программирование;

- продвижение;

- flash разработки;

- разработка макетов для полиграфии,

а так же другие дизайнерские решения.

В нашей команде - дизайнеры, художники, программисты.

Есть своя фотостудия.

  • Журналист, модератор

    ICQ 168672933 Приглашаются журналисты в интересный проект. Требования: отличное знание письменного английского, умение грамотно общаться и вести определенную тематику на портале. Имеются очень хорошие перспективы, возможность зарабатывать удаленно. Что нужно делать: вести определенную рубрику на портале, на английском: статьи, обзоры, общение, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад