Молодой, творческий и целеустремленный 3D-художник с настойчивостью и страстью к созданию уникальных визуальных миров. Не боюсь сложных и интересных вызовов.
Креативность и умение находить нестандартные решения.
Внимание к деталям и точность.
Командный игрок с возможностью адаптации к различным проектам.
Ответственный и пунктуальный.
Мои навыки:
3D моделирование и текстурирование: Blender, Substance Painter.
Рендеринг
Анимация и риггинг
Пиксель арт
Пиксельная анимация
Предметная визуализация
Портфолио
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