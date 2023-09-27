Молодой, творческий и целеустремленный 3D-художник с настойчивостью и страстью к созданию уникальных визуальных миров. Не боюсь сложных и интересных вызовов.

Креативность и умение находить нестандартные решения.

Внимание к деталям и точность.

Командный игрок с возможностью адаптации к различным проектам.

Ответственный и пунктуальный.

Мои навыки:

3D моделирование и текстурирование: Blender, Substance Painter.

Рендеринг

Анимация и риггинг

Пиксель арт

Пиксельная анимация

Предметная визуализация