Самсонов Александр samsonovoleksandsamsonovoleksand
28 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Стремиться к совершенству - цель всей жизни!
Что я делаю
Разработка сайтов;
Верстка по шаблону Figma;
Мои навыки
Знание современных стандартов HTML и CSS(Sass) Js(DOM) ;
Кросс браузерная/Адаптивная верстка;
Pixel perfect (вёрстка строго/точно по макету);
Качественная верстка сайтов с высокой скоростью загрузки (Использую при верстке Gulp+Sass);
5 причин работать со мной
Если взял проект в работу – значит сделаю;
Делаю свою работу максимально качественно;
Использую при разработке сайтов только последние технологии, чтобы ваш сайт был хорош не только визуально, но и технически;
пишу чистый код без фреймворков;
Не беру проекты, которые не смогу довести до конца;
Контакты
Телеграм:https://web.telegram.org/k/#769870602
Email: [email protected]
Портфолио
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