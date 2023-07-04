samsonovoleksand

Самсонов Александр samsonovoleksand

 
28 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Стремиться к совершенству - цель всей жизни!

Что я делаю

  • Разработка сайтов;

  • Верстка по шаблону Figma;

Мои навыки

  • Знание современных стандартов HTML и CSS(Sass) Js(DOM) ;

  • Кросс браузерная/Адаптивная верстка;

  • Pixel perfect (вёрстка строго/точно по макету);

  • Качественная верстка сайтов с высокой скоростью загрузки (Использую при верстке Gulp+Sass);

5 причин работать со мной

  • Если взял проект в работу – значит сделаю;

  • Делаю свою работу максимально качественно;

  • Использую при разработке сайтов только последние технологии, чтобы ваш сайт был хорош не только визуально, но и технически;

  • пишу чистый код без фреймворков;

  • Не беру проекты, которые не смогу довести до конца;

Контакты

Телеграм:https://web.telegram.org/k/#769870602
Email: [email protected]

Верстка сайтаHTMLCSSFigmaSASSGulp
Портфолио