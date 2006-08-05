Знание языков программирования: С++, Delphi / Object pascal, Basic, assembler для процессоров x86 ( FPU, MMX ). Аssembler для процессоров z80 в совершенстве, основы HTML.
Опыт работы с Microsoft Visual C++ v6.0, Microsoft Visual Basic, Borland Delphi 7.0.
Уверенное знание API OpenGL, работа с расширениями, опыт создания приложений трехмерной графики с использованием OpenGL. Работа с vertex / pixel shaders.
Опыт оптимизации приложений с целью получения большей производительности.
Знание многих важных аспектов, касающихся работы компьютерного «железа», с точки зрения программиста.
Опыт написания графических «движков» с использованием OpenGL – около 4 лет.
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Отзывы заказчиков
$0
8 баллов
17 лет назад
Из всех с кем я общался по поводу проекта, данный человек показал себя с лучшей стороны) Рекомендую) Хотя не загружайте его особо, он мне ещё нужен!