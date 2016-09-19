Сценарист, копирайтер, рерайтер

Я - сценарист и режиссёр-постановщик мероприятий.

Проекты:

1) «Человек года 2019»

2) Национальная премия «Успех»

3) 7-летие Книги рекордов России

4) «Лидеры мнений» (при поддержке Всесоюзного ОО «Матери России»)

5) «Кинопикник-2019»

6) новогодняя премия «Лучшие из лучших 2019»

7) премия «Память народа: Во имя мира» при поддержке Министерства Обороны РФ

https://docs.google.com/document/d/11Y94MgHgVVG06gdmGWc8f0rU3nYGwvmSiJ8S2NoiBic - портфолио (вместе со сценариями)

Работаю редактором/Райтером в онлайн-изданиях 3 года. Умею обрабатывать и писать абсолютно любые тексты (включая лонги и годовые отчеты).

https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1081771-buzova-glyukoza-i-drugie-zvezdy-pozdravili-vypusknikov-v-3501/

https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1078767-po-lyubvi-kalashnikova-i-vorobev-prezentovali-sovmestnyy-3501/

Главный редактор http://sevas.com/ (новости, рерайт) - июль 2017 - август 2019 года.

Новостник News of gambling (новости азартных игр) http://newsofgambling.com/strelkom-iz-dzheksonvillya-okazalsya-proshlogodniy-pobeditel-nfl/

Ночной редактор https://info24.ru/ с апреля по июль 2018.

Автор текстов для спецпроектов бренда Highscreen

https://www.mk.ru/social/2016/09/19/lenya-golubkov-vzyalsya-za-staroe.html

https://m.fishki.net/2177018-5-priznakov-lamberseksuala.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum2/topic1408683.htmlПисала рецензии на фильмы для Global-cinema.ru, и Wayne Int (https://vk.com/wayne_enterprises) (2013-2015 год) и для блога https://analitic.livejournal.com/

Занимала пост замруководителя службы SMM на форуме "Тарвида" в 2015 году. Развиваю собственный бизнес - занимаюсь контент-менеджментом по интеграции бизнеса частных клиентов в их социальные аккаунты.

Генеральный продюсер по звездам онлайн-марафона "Ночь выборов 2018" (http://www.bigelectionnight.ru/)

Работала продюсером программы "Салтыков-Щедрин Шоу" на НТВ (https://www.ntv.ru/peredacha/Saltykov_Schedrin_Show/)

Интересуюсь технологиями, криптовалютами, компьютерными играми и связанными технологиями, перевожу с зарубежных источников (the Verge и другие). Подписана на пару десятков телеграмм-каналов от «Караульного» и «Кракена» до «Антиглянца».