sandarol

Сергей sandarol

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
"ДОЛГО И КОРЯВО" - я так не делаю

﻿Приветствую, друг! Добро пожаловать ко мне!

Начнем с главного: занимаюсь вебом более 7 лет, делал сайты для "своих" и для вуза так что опыт есть.

НО КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО.... ПОЭТОМУ

Вот что я могу

  • Верстка сайта на HTML/CSS/JS + VUE.JS
  • Создание сайта на Wordpress
  • Консультации, доработки и тд.
Вебом не ограничиваюсь, поэтому

  • Разработка игр под любые устройства на Unity || Godot (даже мультиплеер)
  • Десктоп приложения на C# || C++ || Python
к работе приступаю сразу

!гарантия выполнения работы!

Неделю после получения оплаты поддерживаю, консультирую и исправляю недочеты в работе

Одни из работ:

http://ooogeostehosmotr.ru/

https://serjoke.github.io/

http://buhg.sbmpei.ru/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sandarol.informout&hl=ru&gl=US

СВЯЗЬ

вк https://vk.com/sandaroll

тг https://t.me/sandarol

почта [email protected]