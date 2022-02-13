"ДОЛГО И КОРЯВО" - я так не делаю

﻿Приветствую, друг! Добро пожаловать ко мне!

Начнем с главного: занимаюсь вебом более 7 лет, делал сайты для "своих" и для вуза так что опыт есть.

НО КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО.... ПОЭТОМУ

Вот что я могу

Верстка сайта на HTML/CSS/JS + VUE.JS

Создание сайта на Wordpress

Консультации, доработки и тд.

Вебом не ограничиваюсь, поэтому

Разработка игр под любые устройства на Unity || Godot (даже мультиплеер)

Десктоп приложения на C# || C++ || Python

!гарантия выполнения работы!

Неделю после получения оплаты поддерживаю, консультирую и исправляю недочеты в работе

Одни из работ:

https://serjoke.github.io/

http://buhg.sbmpei.ru/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sandarol.informout&hl=ru&gl=US

СВЯЗЬ

вк https://vk.com/sandaroll

тг https://t.me/sandarol

почта [email protected]