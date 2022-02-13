"ДОЛГО И КОРЯВО" - я так не делаю
Приветствую, друг! Добро пожаловать ко мне!
Начнем с главного: занимаюсь вебом более 7 лет, делал сайты для "своих" и для вуза так что опыт есть.
НО КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО.... ПОЭТОМУ
Вот что я могу
- Верстка сайта на HTML/CSS/JS + VUE.JS
- Создание сайта на Wordpress
- Консультации, доработки и тд.
- Разработка игр под любые устройства на Unity || Godot (даже мультиплеер)
- Десктоп приложения на C# || C++ || Python
!гарантия выполнения работы!
Неделю после получения оплаты поддерживаю, консультирую и исправляю недочеты в работе
Одни из работ:http://ooogeostehosmotr.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sandarol.informout&hl=ru&gl=US
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почта [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!