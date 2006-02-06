Пример работы: - первая страница http://www.irr.ru/index,,1,34.html - вторая страница http://www.irr.ru/real-estate/index,,27,34.html - третья страница http://www.irr.ru/real-estate/secondary/appartments-sale/index,,368,34.html - четвёртая страница http://www.irr.ru/real-estate/secondary/appartments-sale/showAdvert,16078831,368,34.html ________________ Полностью похожий по функциям на irr.ru: админ панель, поиск, добавление объявлений, выборка по городам В целом полностью рабочий, удобный скрипт для доски объявлений ____________________________ Это может быть как готовый ...