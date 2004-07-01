Привет, меня зовут Шахзод!
Я талантливый front-end разработчик с страстью к созданию красивых и функциональных веб-сайтов. Мне 19 лет, и я студент Webster University в Ташкенте, что предоставляет мне уникальную возможность комбинировать теорию с практическим опытом.
Мои навыки:
HTML5, CSS3, JavaScript: Профессиональное владение основами веб-разработки.
React.js: Глубокие знания в разработке интерфейсов с использованием React, создание компонентов и управление состоянием приложения.
Responsive Design: Опыт создания адаптивных и кроссбраузерных веб-сайтов для оптимального отображения на различных устройствах.
Верстка: Опыт верстки с использованием современных инструментов и фреймворков, таких как Bootstrap.
Мой подход:
Я стремлюсь к тому, чтобы мои проекты не только соответствовали ожиданиям клиента, но и предоставляли пользователям удобство и эстетическое удовольствие. Важно для меня создавать веб-сайты, которые не только функциональны, но и приятны глазу.
Проекты:
Разработка и поддержка личных портфолио и блогов.
Создание интерактивных веб-приложений с использованием React.
Образование:
Студент Webster University в Ташкенте, где я получаю академические знания, которые дополняют мои практические навыки в веб-разработке.
Контакты:
Email: [email protected]
GitHub: https://github.com/sanedidi/
Готов обсудить ваш следующий проект и внести свой вклад в создание уникального веб-опыта!
Портфолио
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