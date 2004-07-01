FrontEnd разработчик

Привет, меня зовут Шахзод!

Я талантливый front-end разработчик с страстью к созданию красивых и функциональных веб-сайтов. Мне 19 лет, и я студент Webster University в Ташкенте, что предоставляет мне уникальную возможность комбинировать теорию с практическим опытом.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript: Профессиональное владение основами веб-разработки.

React.js: Глубокие знания в разработке интерфейсов с использованием React, создание компонентов и управление состоянием приложения.

Responsive Design: Опыт создания адаптивных и кроссбраузерных веб-сайтов для оптимального отображения на различных устройствах.

Верстка: Опыт верстки с использованием современных инструментов и фреймворков, таких как Bootstrap.

Мой подход:

Я стремлюсь к тому, чтобы мои проекты не только соответствовали ожиданиям клиента, но и предоставляли пользователям удобство и эстетическое удовольствие. Важно для меня создавать веб-сайты, которые не только функциональны, но и приятны глазу.

Проекты:

Разработка и поддержка личных портфолио и блогов.

Создание интерактивных веб-приложений с использованием React.

Образование:

Студент Webster University в Ташкенте, где я получаю академические знания, которые дополняют мои практические навыки в веб-разработке.

Контакты:

Готов обсудить ваш следующий проект и внести свой вклад в создание уникального веб-опыта!