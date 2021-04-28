sanektxt1990

Требуется подготовить тексты для сайта на различные темы, включая описание услуг и товаров. Объем работы составляет 200 тысяч знаков, стоимость проекта - 8000 рублей. В текстах не нужно вставлять дополнительные элементы. Подробности с условиями и требованиями будут предоставлены по запросу.