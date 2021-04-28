sanektxt1990

Требуется подготовить тексты для сайта на различные темы, включая описание услуг и товаров. Объем работы составляет 200 тысяч знаков, стоимость проекта - 8000 рублей. В текстах не нужно вставлять дополнительные элементы. Подробности с условиями и требованиями будут предоставлены по запросу.
Я против войны в Украине!
- $105Копирайтинг32 заявкиЗакрыт3 года назад
- $85
Необходимо подготовить несколько текстов для сайта. Темы разные, в основном описание услуг и товаров Ориентировочный объем 200 тысяч знаков, стоимость 6000 рублей за проект. По запросу направлю на почту подробности с условиями, требованиями ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
Необходимо подготовить описание для строительного сайта, нужны уникальные тексты для хорошей индексации поисковиками. Ориентировочный объем 300 тысяч знаков стоимость 9000 рублей за проект. Подробное ТЗ направлю на почту.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад