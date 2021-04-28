sanektxt1990

Алексей sanektxt1990

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Написать тексты

    $105

    Требуется подготовить тексты для сайта на различные темы, включая описание услуг и товаров. Объем работы составляет 200 тысяч знаков, стоимость проекта - 8000 рублей. В текстах не нужно вставлять дополнительные элементы. Подробности с условиями и требованиями будут предоставлены по запросу.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать несколько текстов

    $85

    Необходимо подготовить несколько текстов для сайта. Темы разные, в основном описание услуг и товаров Ориентировочный объем 200 тысяч знаков, стоимость 6000 рублей за проект. По запросу направлю на почту подробности с условиями, требованиями ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется копирайтер

    $120

    Необходимо подготовить описание для строительного сайта, нужны уникальные тексты для хорошей индексации поисковиками. Ориентировочный объем 300 тысяч знаков стоимость 9000 рублей за проект. Подробное ТЗ направлю на почту.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    4 года назад