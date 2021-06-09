sange_klychev

Санджар Клычев sange_klychev

 
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML верстальщик

Навыки:

- HTML5/CSS3

- SCSS/SASS препроцессоры

- CSS анимации

- jQuery

- JavaScript

- Использование и настройка сборщика GULP 4.

- Основы GIT.

- Современная верстка с использованием Flex-box и Grid.

- Кроссбраузерная, адаптивная, резиновая верстка.

- Оптимизация кода, изображений.

- Использование в разметке наименований BEM.

- Знание Photoshop, Figma.

- Pixel-perfect верстка.

Работа:

- опыт 2 года

- качественный валидный код

- без срывов сроков выполнения

- Онлайн с 9:00 до 22:00

telegram: @sange_klychev

mail: [email protected]

JavascriptHTMLCSSFigmajQuery
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