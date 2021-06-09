Санджар Клычев sange_klychevsange_klychev
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML верстальщик
Навыки:
- HTML5/CSS3
- SCSS/SASS препроцессоры
- CSS анимации
- jQuery
- JavaScript
- Использование и настройка сборщика GULP 4.
- Основы GIT.
- Современная верстка с использованием Flex-box и Grid.
- Кроссбраузерная, адаптивная, резиновая верстка.
- Оптимизация кода, изображений.
- Использование в разметке наименований BEM.
- Знание Photoshop, Figma.
- Pixel-perfect верстка.
Работа:
- опыт 2 года
- качественный валидный код
- без срывов сроков выполнения
- Онлайн с 9:00 до 22:00
telegram: @sange_klychev
mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Маркетплейс для кондитеров53 просмотра
- Школа танцев в Минске58 просмотров
- Сайт для персонального тренера56 просмотров
- Moderno63 просмотра
- Сайт визитка52 просмотра
- Сайт студии дизайна49 просмотров
- Gratia, сайт для ресторана54 просмотра