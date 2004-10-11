Талановитий 3D-дизайнер зі спеціалізацією на Blender та Unity

Привіт! Я 3D-дизайнер, який спеціалізується на роботі з Blender. Я можу створювати різноманітні 3D-об'єкти та сцени, а також володію навичками ретопології для оптимізації моделей. Я вмію переносити моделі з Blender до Unity дозволяє мені створювати високоякісні та вражаючі ігрові проекти.

Навчаючись в Rocket Tech School протягом року та продовжуючи самонавчання ще один рік, я набув глибоких знань та навичок у 3D-моделюванні та трішки програмуванні. Я завжди прагну до відмінності та підхожу до кожного проекту з ретельною увагою до деталей, щоб досягти видатних результатів.

Якщо вам потрібні високоякісні 3D-моделі, унікальні сцени або допомога з інтеграцією ваших моделей в Unity, я з нетерпінням допоможу реалізувати ваші ідеї. З нетерпінням чекаю співпраці та створення чогось неймовірного разом!