sansar

Евгений sansar

 
28 летРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Портфолио / https://www.behance.net/EvgeniyGG﻿

Мои контакты

E-mail[email protected]

Telegram — @Esennin

Занимаюсь дизайном

+ Интернет магазинов

+ Информационных сайтов

+ Лендингов

График работы

Пн ,Вт, Ср, Чт, Пт, Вс (с 6:00 до 18:00 МСК).

Суббота - выходной

Праздничные и выходные дни — по договоренности.

Способы оплаты

Принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек Ю.Money.

Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов — пишите! Обязательно найдем решение.

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Мои контакты

E-mail [email protected]

Telegram — @Esennin