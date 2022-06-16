Портфолио / https://www.behance.net/EvgeniyGG
Мои контактыE-mail — [email protected]
Telegram — @Esennin
Занимаюсь дизайном+ Интернет магазинов
+ Информационных сайтов
+ Лендингов
График работыПн ,Вт, Ср, Чт, Пт, Вс (с 6:00 до 18:00 МСК).
Суббота - выходной
Праздничные и выходные дни — по договоренности.
Способы оплатыПринимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек Ю.Money.
Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов — пишите! Обязательно найдем решение.
Мои контактыE-mail — [email protected]
Telegram — @Esennin
Я против войны в Украине!
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