sanyablack

Александр sanyablack

 
25 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я творческий человек,охотно занимаюсь музыкой и видеомонтажом,также отлично владею фотошопом ,пишу тексты и песни

Пример моего монтажа - https://www.youtube.com/channel/UCSFh-V6teJtr3i9WWlYKZbw (мой канал)

Делаю недорого быстро и качественно!

Photoshop
Отзывы заказчиков
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
8 баллов
6 лет назад
Слайд-шоу с музыкальным сопровождением
Работа выполнена не совсем отлично, но в целом хорошо. Спасибо за проделанную работу. Желаем творческих успехов Александру.
Отличный заказчик,точно указывает нужные задачи для работы ,общительный!
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