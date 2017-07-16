sanyablack

Я творческий человек,охотно занимаюсь музыкой и видеомонтажом,также отлично владею фотошопом ,пишу тексты и песни
Пример моего монтажа - https://www.youtube.com/channel/UCSFh-V6teJtr3i9WWlYKZbw (мой канал)
Делаю недорого быстро и качественно!
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Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
6 лет назад
Работа выполнена не совсем отлично, но в целом хорошо. Спасибо за проделанную работу. Желаем творческих успехов Александру.
Ответный отзыв
Отличный заказчик,точно указывает нужные задачи для работы ,общительный!