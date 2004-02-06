sapienss

Максим sapienss

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
🤙Привет!

  • Расскажу немного о себе:
    я веб и Ux/Ui дизайнер, в данной сфере уже больше года и с каждым днём стараюсь над тем, чтобы мой дизайн был всё более продающим и становился привлекательнее для моих клиентов!

  • Сделаю продающий дизайн для привлечения целевой аудитории

  • Будет в лучшем виде: лендинг,интернет магазин,Ux/UI, прототип,дашборд и тд

    🧙‍♂️Опыт

  • За год прошёл несколько курсов по web и ux/ui дизайну, где получил огромное кол-во различных скиллов и умений, которые опишу подробно в следующем блоке скиллов

  • Также за этот период я успел сделать несколько проектов для знакомых и малознакомых людей по рекомендациям(сарафанке), а конкретнее я сделал сайт для просмотра аниме и около 8 презентаций для учебных проектов

  • На курсе Алексея Бычкова по Ux/Ui дизайну я научился навыкам адаптивного дизайна, теории цвета, типографике, композиции, подготовке макета к вёрстке,работе в фотошопе и тильде


    🧠Скиллы

  • Photoshop:
    владею пером,редактирование фотографий,также делать реалистичные тени, да и впринципе реализм,работа с масками,слоями + работа в каналах и фильтрах

  • Figma:
    использование компнентов, вариантов,сложный автолейаут,анимации,а главное — адаптивы и подготовка макета к вёрстке(чтобы верстальщик был рад приступить к работе, а не наоборот)

  • Tilda:
    работа в zero-block,импорт из фигмы,анимации, адаптивы — как в фигме

    👔работа со мной

  • Работаю в выходные,отношусь к работе ответственно и сдаю в дедлайн

  • Заполнив бриф вы поймете, что вы точно хотите от дизайнера

  • оперативно отвечаю клиентам

  • абсолютно все правки будут бесплатны

    🤗контакты

  • inst:angels_may_cry

  • tg:just_ego_trippin

  • gmail:[email protected]

    портфолио:behance.net


Портфолио

Дизайн сайтов
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