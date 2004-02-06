Расскажу немного о себе:
я веб и Ux/Ui дизайнер, в данной сфере уже больше года и с каждым днём стараюсь над тем, чтобы мой дизайн был всё более продающим и становился привлекательнее для моих клиентов!
Сделаю продающий дизайн для привлечения целевой аудитории
Будет в лучшем виде: лендинг,интернет магазин,Ux/UI, прототип,дашборд и тд
🧙♂️Опыт
За год прошёл несколько курсов по web и ux/ui дизайну, где получил огромное кол-во различных скиллов и умений, которые опишу подробно в следующем блоке скиллов
Также за этот период я успел сделать несколько проектов для знакомых и малознакомых людей по рекомендациям(сарафанке), а конкретнее я сделал сайт для просмотра аниме и около 8 презентаций для учебных проектов
На курсе Алексея Бычкова по Ux/Ui дизайну я научился навыкам адаптивного дизайна, теории цвета, типографике, композиции, подготовке макета к вёрстке,работе в фотошопе и тильде
🧠Скиллы
Photoshop:
владею пером,редактирование фотографий,также делать реалистичные тени, да и впринципе реализм,работа с масками,слоями + работа в каналах и фильтрах
Figma:
использование компнентов, вариантов,сложный автолейаут,анимации,а главное — адаптивы и подготовка макета к вёрстке(чтобы верстальщик был рад приступить к работе, а не наоборот)
Tilda:
работа в zero-block,импорт из фигмы,анимации, адаптивы — как в фигме
👔работа со мной
Работаю в выходные,отношусь к работе ответственно и сдаю в дедлайн
Заполнив бриф вы поймете, что вы точно хотите от дизайнера
оперативно отвечаю клиентам
абсолютно все правки будут бесплатны
🤗контакты
inst:angels_may_cry
tg:just_ego_trippin
gmail:[email protected]
портфолио:behance.net
Портфолио
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