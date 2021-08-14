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Верстка сайтов на html, css, flexbox, grid css.умения: html, css, javascript, jqvery, scss, pug, wordpress, php, mysqlПосадка верстки на смс wordpress Кросс браузерность, минимальные сроки, адаптивная верстка и посадка на смс wordpress.1)Дёшево2)быстро 3)качественно Выберите два пункта !

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