Здравствуйте, я начинающий Смм специалист, готова помочь в оформлении Инстаграмм профиля по минимальным ценам

Оказываемые услуги и цены на них:

Визуал профиля раскладка на 6/9/12 фото - 600₽/900₽/1200₽

Обработка фото - 50₽

Обложки для сторис - 100₽/шт.

Прайс-лист - 300₽/1стр.

Текст поста - 400₽/2000 символов

Контент-план темы (30шт.) - от 1500₽ (в зависимости от вида деятельности)

Шапка профиля - 400₽

Все цены указаны с учётом на данные МРОТ. Работаю по предоплате 50% во избежании мошенничества, для вашего и моего спокойствия.

По возникающим вопросом можно обратиться в директ Инстаграмм @sarinova_smm