Здравствуйте, я начинающий Смм специалист, готова помочь в оформлении Инстаграмм профиля по минимальным ценам
Оказываемые услуги и цены на них:
Визуал профиля раскладка на 6/9/12 фото - 600₽/900₽/1200₽
Обработка фото - 50₽
Обложки для сторис - 100₽/шт.
Прайс-лист - 300₽/1стр.
Текст поста - 400₽/2000 символов
Контент-план темы (30шт.) - от 1500₽ (в зависимости от вида деятельности)
Шапка профиля - 400₽
Все цены указаны с учётом на данные МРОТ. Работаю по предоплате 50% во избежании мошенничества, для вашего и моего спокойствия.
По возникающим вопросом можно обратиться в директ Инстаграмм @sarinova_smm
Действие аккаунта приостановлено!