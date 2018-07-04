SMM Instagram, Facebook, Google AdWords, копирайтер, рерайтер, переводчик

Профессионально занимаюсь раскруткой персональных и коммерческих страниц в Facebook и Instagram. Разрабатываю семантические ядра для поисковых запросов Google на весь мир и под вашу ЦА. Настрою кампании под ваши запросы и подниму продажи. Имею степень бакалавра в лингвистике и межкультурных коммуникациях, поэтому я знаю, что такое толерантность, язык жестов и для чего нужно знать этикет других стран. Люблю находить сложнодоступную информацию и работать с ней. Свободно пишу и разговариваю на английском. Пишу на немецком.