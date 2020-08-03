sarron80

Никита sarron80

 
30 летРоссия/Таганрог
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Senior Backend Developer

Ключевые проекты

Июль 2020 - сейчас

Команда разработки модулей расширения на Magento (NDA)

Проект Глобальный разработчик и поставщик модулей для платформ Magento и Magento 2. В продаже 80+ модулей..Роль     Senior Backend разработчик, сопровождающий секцию Magento.

Октябрь 2019 - Июль 2020

Thestore Marketplace

Проект Маркетплейс для продажи электронной техники, написанный на Magento2 + VuestorefrontРоль     Senior backend разработчик, team lead.

Январь 2019 - Октябрь 2019

Loreal Paris Russia

Проект Large-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль     Тим-лид и middle backend разработчик.

Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 La-Roche Posay

Проект Medium-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль     Middle backend разработчик

Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 Vichy

Проект Medium-size

проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль     Middle backend разработчик

Ноябрь 2016 - Октябрь 2019 Loreal IT Team

Проект разработка новых и поддержка существующих модулей для всех интернет магазинов Loreal

Роль     Middle backend разработчик

Резюме

  • Доработка и оптимизация интеграции SAP с платформой Magento по импорту/экспорту продуктов, цен, остатков для сети крупных интернет магазинов по продаже косметики
  • Разработка системы рекомендаций товаров, как модуль для Magento, с помощью системы Apache Mahout.
  • Доработка метода оплаты Apple Pay на Magento, для одного из крупных банков.
  • Интеграция и оптимизация работы интернет магазина с курьерскими службами DPD, Ocourier, Pick Point.
  • Разработка новой логики оплаты для крупного интернет магазина по продаже косметики, задача заключалась в том, чтобы создавать заказ только после того, как пользователь ввел все данные на странице эквайринга и вернулся на сайт магазина.
  • Замена интеграции PIM Akeneo на ERP систему, написанную разработчиками клиента. Смена импорта на уровне баз данных на обработку в очередях - Rabbit Mq, как брокер
  • Разработка полностраничного кэширования Varnish и создание одной customer секции на страницу для сайта написанного на Magento 1
  • Разработка программы лояльности для крупного интернет магазина, продающего косметику, для этой программы использовалась  самописная система начисления баллов в зависимости от группы пользователя.
  • Разработка маркетинговой логики для скидок на продукты через Instagram, те товары которые получали большое количество комментариев - получали процентную скидку, которая задавалась в настройке, так же администрирование и проверка накрутки комментариев проводилась через административную часть Magento.
  • Разработка обработки заказов на Magento через систему очередей Rabbit Mq, в целях оптимизации, для Черной пятницы,  узкого места БД Mysql на большое количество параллельных insert/update записей в таблицах
  • Разработка и поддержка крупного интернет магазина по продаже электронных товаров на стеке Magento 2 + Vuestorfront, проведение нагрузочного тестирования с помощью JMeter и отслеживания в системе NewRelic
  • Оптимизация индексов для более 40 000 sku - до оптимизации выполнялось 30 минут, после 40 секунд.
  • Разработка индексеров для Magento 2 для записи, удаления, обновления  данных в ElasticSearch
  • Разработка интеграций со сторонними сервисами сбора статистики, такими как Zauis, Pepperjam, Nosto, Google Analytics, Mindbox
  • Оптимизация запросов в маркетинговые сервисы со страниц сайта и ивент менеджеров бэкенда на систему очередей Rabbit Mq, для разгрузки фронтенд и бэкенд части проекта, в случае, если сервис начинал отвечать больше 2х секунд.
  • Разработка RMA системы на Magento 2 CE, с возвратом средств по инвойсу при подтверждении его через стороннюю ERP
  • Доработка модуля оплаты Bluesnap, Stripe, исправление ошибок и отладка интеграции.
  • Доработка нового промежуточного статуса Shipped, доработка логики проверки статуса и перевода его в промежуточный от курьерских служб из коробки Magento 2 для курьерских служб USPS, DHL, UPS, FEDEX.
  • Разработка сторонней системы сбора данных и агрегации отчетов о заказах и отправке писем заданным клиентов  для Magento проектов большого подразделения по продажам
  • Разработка общей системы кеширования Redis между инстансом Magento и VueStorefront. Чтобы оба кеша содержали консистентные данные, а не обновлялись в разное время на проекте.
  • Разработка системы аттестации сотрудников и создания экзаменационных вопросов для новых сотрудников крупной компании по производству атомной промышленности. за основу был взят Zend Framework
  • Разработка сервисов на node.js и PhalconPHP для того чтобы снять нагрузку с основного сервера на котором запущена Magento. На примере подбора товарных рекомендаций пользователям из каталога
MySQLMagentoApache