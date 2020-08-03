Senior Backend Developer

Ключевые проекты

Июль 2020 - сейчас

Команда разработки модулей расширения на Magento (NDA)

Проект Глобальный разработчик и поставщик модулей для платформ Magento и Magento 2. В продаже 80+ модулей..Роль Senior Backend разработчик, сопровождающий секцию Magento.

Октябрь 2019 - Июль 2020

Thestore Marketplace

Проект Маркетплейс для продажи электронной техники, написанный на Magento2 + VuestorefrontРоль Senior backend разработчик, team lead.

Январь 2019 - Октябрь 2019

Loreal Paris Russia

Проект Large-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль Тим-лид и middle backend разработчик.

Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 La-Roche Posay

Проект Medium-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль Middle backend разработчик

Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 Vichy

Проект Medium-size

проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.

Роль Middle backend разработчик

Ноябрь 2016 - Октябрь 2019 Loreal IT Team

Проект разработка новых и поддержка существующих модулей для всех интернет магазинов Loreal

Роль Middle backend разработчик

Резюме