Ключевые проекты
Июль 2020 - сейчас
Команда разработки модулей расширения на Magento (NDA)
Проект Глобальный разработчик и поставщик модулей для платформ Magento и Magento 2. В продаже 80+ модулей..Роль Senior Backend разработчик, сопровождающий секцию Magento.
Октябрь 2019 - Июль 2020
Thestore Marketplace
Проект Маркетплейс для продажи электронной техники, написанный на Magento2 + VuestorefrontРоль Senior backend разработчик, team lead.
Январь 2019 - Октябрь 2019
Loreal Paris Russia
Проект Large-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.
Роль Тим-лид и middle backend разработчик.
Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 La-Roche Posay
Проект Medium-size проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.
Роль Middle backend разработчик
Сентябрь 2019 - Октябрь 2020 Vichy
Проект Medium-size
проект электронной коммерции, построенный на платформе Magento 1.
Роль Middle backend разработчик
Ноябрь 2016 - Октябрь 2019 Loreal IT Team
Проект разработка новых и поддержка существующих модулей для всех интернет магазинов Loreal
Роль Middle backend разработчик
Резюме
- Доработка и оптимизация интеграции SAP с платформой Magento по импорту/экспорту продуктов, цен, остатков для сети крупных интернет магазинов по продаже косметики
- Разработка системы рекомендаций товаров, как модуль для Magento, с помощью системы Apache Mahout.
- Доработка метода оплаты Apple Pay на Magento, для одного из крупных банков.
- Интеграция и оптимизация работы интернет магазина с курьерскими службами DPD, Ocourier, Pick Point.
- Разработка новой логики оплаты для крупного интернет магазина по продаже косметики, задача заключалась в том, чтобы создавать заказ только после того, как пользователь ввел все данные на странице эквайринга и вернулся на сайт магазина.
- Замена интеграции PIM Akeneo на ERP систему, написанную разработчиками клиента. Смена импорта на уровне баз данных на обработку в очередях - Rabbit Mq, как брокер
- Разработка полностраничного кэширования Varnish и создание одной customer секции на страницу для сайта написанного на Magento 1
- Разработка программы лояльности для крупного интернет магазина, продающего косметику, для этой программы использовалась самописная система начисления баллов в зависимости от группы пользователя.
- Разработка маркетинговой логики для скидок на продукты через Instagram, те товары которые получали большое количество комментариев - получали процентную скидку, которая задавалась в настройке, так же администрирование и проверка накрутки комментариев проводилась через административную часть Magento.
- Разработка обработки заказов на Magento через систему очередей Rabbit Mq, в целях оптимизации, для Черной пятницы, узкого места БД Mysql на большое количество параллельных insert/update записей в таблицах
- Разработка и поддержка крупного интернет магазина по продаже электронных товаров на стеке Magento 2 + Vuestorfront, проведение нагрузочного тестирования с помощью JMeter и отслеживания в системе NewRelic
- Оптимизация индексов для более 40 000 sku - до оптимизации выполнялось 30 минут, после 40 секунд.
- Разработка индексеров для Magento 2 для записи, удаления, обновления данных в ElasticSearch
- Разработка интеграций со сторонними сервисами сбора статистики, такими как Zauis, Pepperjam, Nosto, Google Analytics, Mindbox
- Оптимизация запросов в маркетинговые сервисы со страниц сайта и ивент менеджеров бэкенда на систему очередей Rabbit Mq, для разгрузки фронтенд и бэкенд части проекта, в случае, если сервис начинал отвечать больше 2х секунд.
- Разработка RMA системы на Magento 2 CE, с возвратом средств по инвойсу при подтверждении его через стороннюю ERP
- Доработка модуля оплаты Bluesnap, Stripe, исправление ошибок и отладка интеграции.
- Доработка нового промежуточного статуса Shipped, доработка логики проверки статуса и перевода его в промежуточный от курьерских служб из коробки Magento 2 для курьерских служб USPS, DHL, UPS, FEDEX.
- Разработка сторонней системы сбора данных и агрегации отчетов о заказах и отправке писем заданным клиентов для Magento проектов большого подразделения по продажам
- Разработка общей системы кеширования Redis между инстансом Magento и VueStorefront. Чтобы оба кеша содержали консистентные данные, а не обновлялись в разное время на проекте.
- Разработка системы аттестации сотрудников и создания экзаменационных вопросов для новых сотрудников крупной компании по производству атомной промышленности. за основу был взят Zend Framework
- Разработка сервисов на node.js и PhalconPHP для того чтобы снять нагрузку с основного сервера на котором запущена Magento. На примере подбора товарных рекомендаций пользователям из каталога