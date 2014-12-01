$10
Приветствую! Сверстать 1 страницу. Должна быть выдержанна в стиле сайта, но являться отдельным элементом, по сути лендинг под сайт. Цена указана символическая, естественно :)
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Приветствую! Сверстать 1 страницу. Должна быть выдержанна в стиле сайта, но являться отдельным элементом, по сути лендинг под сайт. Цена указана символическая, естественно :)
Ищу контент-менеджера. Информационные сайты на Wordpres. Объемы: ~200 статей в месяц. Работа долгосрочная. Нужно знать основы html. Стилей в коде быть не должно, только теги. 1. ...
Ищу контент-менеджера. Информационные сайты на Wordpres. Объемы: ~100 статей в месяц. Работа долгосрочная. Нужно знать основы html. Стилей в коде быть не должно, только теги. 1. ...