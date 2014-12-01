sartva

Артем sartva

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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    $10

    Приветствую! Сверстать 1 страницу. Должна быть выдержанна в стиле сайта, но являться отдельным элементом, по сути лендинг под сайт. Цена указана символическая, естественно :)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Ищу контент-менеджера. Информационные сайты на Wordpres. Объемы: ~200 статей в месяц. Работа долгосрочная. Нужно знать основы html. Стилей в коде быть не должно, только теги. 1. ...

    HTML
    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

MiniRaptor
Ким 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Отличный заказчик, все было честно, оплата была произведена сразу
Оценка 5+ Заказа выполнен раньше срока и в точности по ТЗ. Верстка валидна и кроссбраузерна. Определенно рекомендую его в качестве надежного и отвественного исполнителя! Лично я продолжу с ним сотрудничать и дальше.
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