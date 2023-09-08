Александр, веб-разработчик

Занимаюсь созданием и доработкой веб-приложений (сайтов) более 7 лет. Хорошо разбираюсь в HTML, CSS, SQL, JAVASCRIPT и PHP. Также разрабатываю уникальные дизайны. Умею решать нестандарные задачи. Мои сайты http://waytohome.in.net , http://waytohome.in.net/studio (там есть контакты), http://waytohome.in.net/forum . Работал с одним очень крутым прогером, 7 сайтов с нуля сделал с ним и несколько десятков поправили. Умею делать практически всё по сайтам. Есть много реализаций написанных ждут применения) Всё что угодно на простом и надёжном MVC движке без вордпресов и прочей громоздкой ненужной лабуды. Пишу так что дети потом смогут обслуживать сайт. Максимальная простота и высочайшее качество, всё по мировым стандартам. Нужные решения собраны, готовы лежат, всё что осталось это их собрать воедино и выдать эксклюзив)