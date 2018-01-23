sasha-brz

Александр sasha-brz

 
37 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системное администрирование и техническая поддержка сайтов 24/7

-Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа.

-Диагностика работы сервера и его оптимизация

-Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера

-Установка ПО и модулей

-Настройка и оптимизация web-сервера nginx, apache,lighttpd.

-Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi.

-Установка ssl-сертификатов на сайт

-Настройка поддержки http 2.0

-Настройка снятия и отображения web-статистики Настройка memcache,apc.

-Техническая и консультационная поддержка клиентов,помощь клиентам в режиме запросов «Ticketing System» на linux и windows хостинга, а также VPS и Выделенных серверов.

-Устранение ошибок на сайтах, а также восстановление из резервных копий.

-Перенос сайтов с хостинга и серверов, с одинаковыми или разными панелями управления.

-Установка, а также налаживание контрольных панелей управления cPanel, Plesk, ISPmanager.

-Работа с записями ДНС зоны доменного именные.

-Помощь клиентам с установкой стандартных СMS (WordPress, Joomla,Drupal, Bitrix и т.д)

-Налаживание работы почтовых служб.

-Проверка сайтов на наличие вирусных программ. Решение проблем со спамом.

-Мониторинг серверов Linux процессора, памяти и использование дискового пространства.

Контакты:

почта: [email protected] ﻿

skype: sasha-brz86

PHPWordPressJoomlaDrupalLinuxNginxApacheБитриксISPmanagercPanel
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Проблема с вирусом (ворпресс)
Очень хороший, надежный и главное - ответственный эксперт. У меня была проблема с вирусами на сайтах. Александр, вычистил вирусы, перенес сайты на другой хостинг и обеспечил их дальнейшую безопасность. Если вы ищете надежного исполнителя, то Александр ваш выбор. Рекомендую и буду обращаться сам.
Приятно поработать с Дмитрием. Четко поставлена задача, открыт к диалогу, всегда на связи, быстрая проверка работы и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Jusonlex
Дмитрий 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Нужно перенести сайт на asp.net на другой windows хостинг
Александр переносил для меня сайт на asp.net с одного windows хостинга на другой. Проект был не из простых, в процессе переноса возникли сложности, но Александр достойно с ними справился и завершил перенос, за что ему спасибо!
Четко поставлена задание, был на связи, оплата вовремя , рекомендую!
Ответный отзыв
ztr
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Настройка вэб и mysql серверов
Хороший исполнитель.
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Настроить сервер и залить туда сайт
Отлично поработали. Сделал даже больше, чем требовалось. Оперативно отвечал. Был доступен в любое время суток. В целом очень доволен работой.
Четко поставлена задача. Ответственное отношение. Приятно работать с данным заказчиком.
Ответный отзыв
trehuben
Юра 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Аудит безопасности БД
Быстро, профессионально, бюджетно. продолжу работать с Сашей на постоянной основе.
Конкретно поставлены задачи, комфортно работать с заказчиком.
Ответный отзыв