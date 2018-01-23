-Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа.
-Диагностика работы сервера и его оптимизация
-Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера
-Установка ПО и модулей
-Настройка и оптимизация web-сервера nginx, apache,lighttpd.
-Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi.
-Установка ssl-сертификатов на сайт
-Настройка поддержки http 2.0
-Настройка снятия и отображения web-статистики Настройка memcache,apc.
-Техническая и консультационная поддержка клиентов,помощь клиентам в режиме запросов «Ticketing System» на linux и windows хостинга, а также VPS и Выделенных серверов.
-Устранение ошибок на сайтах, а также восстановление из резервных копий.
-Перенос сайтов с хостинга и серверов, с одинаковыми или разными панелями управления.
-Установка, а также налаживание контрольных панелей управления cPanel, Plesk, ISPmanager.
-Работа с записями ДНС зоны доменного именные.
-Помощь клиентам с установкой стандартных СMS (WordPress, Joomla,Drupal, Bitrix и т.д)
-Налаживание работы почтовых служб.
-Проверка сайтов на наличие вирусных программ. Решение проблем со спамом.
-Мониторинг серверов Linux процессора, памяти и использование дискового пространства.
Контакты:
почта: [email protected]
skype: sasha-brz86