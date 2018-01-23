Системное администрирование и техническая поддержка сайтов 24/7

-Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа.

-Диагностика работы сервера и его оптимизация

-Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера

-Установка ПО и модулей

-Настройка и оптимизация web-сервера nginx, apache,lighttpd.

-Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi.

-Установка ssl-сертификатов на сайт

-Настройка поддержки http 2.0

-Настройка снятия и отображения web-статистики Настройка memcache,apc.

-Техническая и консультационная поддержка клиентов,помощь клиентам в режиме запросов «Ticketing System» на linux и windows хостинга, а также VPS и Выделенных серверов.

-Устранение ошибок на сайтах, а также восстановление из резервных копий.

-Перенос сайтов с хостинга и серверов, с одинаковыми или разными панелями управления.

-Установка, а также налаживание контрольных панелей управления cPanel, Plesk, ISPmanager.

-Работа с записями ДНС зоны доменного именные.

-Помощь клиентам с установкой стандартных СMS (WordPress, Joomla,Drupal, Bitrix и т.д)

-Налаживание работы почтовых служб.

-Проверка сайтов на наличие вирусных программ. Решение проблем со спамом.

-Мониторинг серверов Linux процессора, памяти и использование дискового пространства.

Контакты:

почта: [email protected] ﻿

skype: sasha-brz86