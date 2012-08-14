нужен копирайтер для статей на сайт (информационных, сео) Обязательно выслать примеры на почту! Без них работа не обсуждается! Объем работ большой! Стиль такой: Сегодня все говорят о здоровом образе жизни, отдыхе и, конечно же, здоровом питании. ...