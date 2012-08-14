Необходим человек, который напишет стандарты работы столовых (т.е. правила: как одеваться, что говорить, как должно выглядеть рабочее место и т.д.)
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- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
нужен копирайтер для статей на сайт (информационных, сео) Обязательно выслать примеры на почту! Без них работа не обсуждается! Объем работ большой! Стиль такой: Сегодня все говорят о здоровом образе жизни, отдыхе и, конечно же, здоровом питании. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
СРОЧНО: Нужен специалист (Москва) на постоянную основу, который умеет верстать сайты (любые системы), будет заниматься рекламой - директ, управлять группой в соц. сетях (ВКонтакте, Facebook), а также выполнять мелкие работы (купить домен и т.д.). Цена ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Ищем специалиста, который может написать бизнес-план, без рассчетов, они есть.Нужно именно сделать описание бизнес-плана, приивлекательным для инвестора. Расположение не важно, обязательны примеры работ! Очень срочно!!!Прочее5 заявокЗакрыт11 лет назад