sasha-f

Сенчукова sasha-f

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер

    нужен копирайтер для статей на сайт (информационных, сео) Обязательно выслать примеры на почту! Без них работа не обсуждается! Объем работ большой! Стиль такой: Сегодня все говорят о здоровом образе жизни, отдыхе и, конечно же, здоровом питании. ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-администратор

    СРОЧНО: Нужен специалист (Москва) на постоянную основу, который умеет верстать сайты (любые системы), будет заниматься рекламой - директ, управлять группой в соц. сетях (ВКонтакте, Facebook), а также выполнять мелкие работы (купить домен и т.д.). Цена ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бизнес-план

    Добрый день! Ищем специалиста, который может написать бизнес-план, без рассчетов, они есть.Нужно именно сделать описание бизнес-плана, приивлекательным для инвестора. Расположение не важно, обязательны примеры работ! Очень срочно!!!

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад