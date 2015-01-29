Добрый день!;)
Меня зовут Александра Орлова. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг. Мне интересно работать для различных целевых аудиторий, создавая продукт, отвечающий потребностям конкретного человека. Круг привлекательных для меня тем очень широк:
• общественная жизнь
• культура, искусство
• отдых
• путешествия, авто
• дом, интерьер, техника
• семья, дети, отношения
• питание, здоровый образ жизни, медицина
• психология, саморазвитие
• эзотерика, религия
и многие другие
Несмотря на то, что у меня гуманитарный склад ума, приходилось писать и на технические темы. Тексты получаются понятными читателю, так как я стараюсь сама максимально углубиться в тему, над которой работаю, прочувствовав все нюансы.
Кроме этого, готова предложить услуги КОРРЕКТОРА текстов. Работаю очень быстро и качественно, по-настоящему люблю это занятие.
Готова выполнить курсовые работы, рефераты и презентации по дисциплинам гуманитарного цикла. Пишу эссе на свободные темы. Большой опыт в этом деле.
Интересно выполнять различные исследования по типу опросов, обзвона компаний, составления отчетов по полученной информации.
Буду рада помочь Вам в решении Ваших задач.