sasha_coder

Опыт работы:
1 год html-верстальщик, контент-менеджер, web-программист
Знания и навыки:
html/html5
css/css3
javascript + jquery
Adobe Photoshop
кроссброузерная верстка сайтов
создание шаблонов для CMS Joomla 1.5-2.5
создание простой темы Wordpress
PHP + ООП, MySQL (средний уровень знаний)
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Доволен результатом работы
$30
10 баллов
11 лет назад
Очень хорошо, быстро и качественно все сделано причем не за большие деньги. Доволен исполнением. Рекомендую данного фрилансера!!!