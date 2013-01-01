sasha_coder

Александр Степанко sasha_coder

 
35 летУкраина/Тернополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Опыт работы:

1 год html-верстальщик, контент-менеджер, web-программист

Знания и навыки:

html/html5

css/css3

javascript + jquery

Adobe Photoshop

кроссброузерная верстка сайтов

создание шаблонов для CMS Joomla 1.5-2.5

создание простой темы Wordpress

PHP + ООП, MySQL (средний уровень знаний)

портфолио http://portfolio.stepanko.org.ua/portfolio.html

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSJoomlajQueryPhotoshop
Отзывы заказчиков
alex_36
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать одну страницу
Доволен результатом работы
vasul44
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта из psd
Очень хорошо, быстро и качественно все сделано причем не за большие деньги. Доволен исполнением. Рекомендую данного фрилансера!!!