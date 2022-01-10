sasha_nike

Маркетинг менеджер с опытом работы в Nike
Работаю с брендом Nike 10+ лет.
Здесь для саморазвития и улучшения рабочих навыков.
Имею огромный опыт в маркетинге, включая:
- дизайн макетов
- обработка изображений
- копирайтинг
- продвижение в соц. сетях
- дизайн сайтов
- многое другое (полный спектр маркетинга)
- также программирую на Python на начальном уровне :)
Кто знаком с брендом Nike - понимает уровень требований к качеству выполняемой работы. Готов держать соответствующую планку в любой работе, за которую буду браться.