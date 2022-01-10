sasha_nike

Маркетинг менеджер с опытом работы в Nike

Работаю с брендом Nike 10+ лет.

Здесь для саморазвития и улучшения рабочих навыков.

Имею огромный опыт в маркетинге, включая:

- дизайн макетов

- обработка изображений

- копирайтинг

- продвижение в соц. сетях

- дизайн сайтов

- многое другое (полный спектр маркетинга)

- также программирую на Python на начальном уровне :)

Кто знаком с брендом Nike - понимает уровень требований к качеству выполняемой работы. Готов держать соответствующую планку в любой работе, за которую буду браться.