sashagaletskyi

Project manager

Опыт работы

Директор интернет магазина

Прием и оприходование товара, подтверждения заказа, доп. продажа при подтверждении, обработка чата, упаковка и отправка заказов, обработка возвратов и обменов, выдача самовывозов.

Заместитель управляющего магазином

Управление персоналом: организация работы персонала, составление графика, проведение организационных 5-ти минуток, обучение новых сотрудников, табелирование сотрудников.

Открытие и закрытие магазина

Прием товара, выставление на полки, оприходование в 1С.

Заказ необходимого количества товара поставщикам, смена актуальных ценников, проверка на наличие просроченного товара в торговом зале. Решение не стандартных ситуаций.

Project manager

Стартап - Профориентационная платформа

Выполнял обязанности Project Manager при разработке профориентационной платформы на которой проходили видео-курсы по профессиям. Задачи которые я выполнял: переговоры с заказчиком, согласование всех технических нюансов, распределение задач на разработчиков, контроль выполнения поставленных задач. Front-End платформы реализован при помощи React.js, Back-End реализован при помощи C# ASP.NET.