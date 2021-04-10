sashagaletskyi

Опыт работы
Директор интернет магазина
Прием и оприходование товара, подтверждения заказа, доп. продажа при подтверждении, обработка чата, упаковка и отправка заказов, обработка возвратов и обменов, выдача самовывозов.
Заместитель управляющего магазином
Управление персоналом: организация работы персонала, составление графика, проведение организационных 5-ти минуток, обучение новых сотрудников, табелирование сотрудников.
Открытие и закрытие магазина
Прием товара, выставление на полки, оприходование в 1С.
Заказ необходимого количества товара поставщикам, смена актуальных ценников, проверка на наличие просроченного товара в торговом зале. Решение не стандартных ситуаций.
Project manager
Стартап - Профориентационная платформа
Выполнял обязанности Project Manager при разработке профориентационной платформы на которой проходили видео-курсы по профессиям. Задачи которые я выполнял: переговоры с заказчиком, согласование всех технических нюансов, распределение задач на разработчиков, контроль выполнения поставленных задач. Front-End платформы реализован при помощи React.js, Back-End реализован при помощи C# ASP.NET.