Филолог,качественная и быстрая работа!

Доброго времени суток!Я рада,что вы посетили именно мою анкету!

Люблю помогать людям,поэтому можете положиться на меня-я не подведу Вас.

Готова предоставить услуги переводчика и редактора текстов,сообщений и т.д.

Свободно владею украинским и русским языком,а также имею уровень английского языка B2+

Параллельно совершенствуюсь во французском языке,на данный момент имею уровень В2

Имею хорошую фантазию и богатый лексикон,поэтому написать сочинение на любом из выше перечисленных языков для меня не проблема.

Я очень открыта,амбициозна и коммуникабельна,готова выполнять проекты и заказы разной сложности!

Также есть немалый опыт в переводе и редактировании разного рода текстов.

Всегда откликнусь и помогу,выполню все грамотно и в срок!

Работаю на совесть и результат!

Буду рада помочь!