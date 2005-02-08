Доброго времени суток!Я рада,что вы посетили именно мою анкету!
Люблю помогать людям,поэтому можете положиться на меня-я не подведу Вас.
Готова предоставить услуги переводчика и редактора текстов,сообщений и т.д.
Свободно владею украинским и русским языком,а также имею уровень английского языка B2+
Параллельно совершенствуюсь во французском языке,на данный момент имею уровень В2
Имею хорошую фантазию и богатый лексикон,поэтому написать сочинение на любом из выше перечисленных языков для меня не проблема.
Я очень открыта,амбициозна и коммуникабельна,готова выполнять проекты и заказы разной сложности!
Также есть немалый опыт в переводе и редактировании разного рода текстов.
Всегда откликнусь и помогу,выполню все грамотно и в срок!
Работаю на совесть и результат!
Буду рада помочь!