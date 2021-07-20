Удобные адаптивные сайты будут радовать Вас и Ваших клиентов

Приветствую Вас на моей странице. Расскажу немного о себе.

Чем я занимаюсь:

- верстка сайтов как многостраничных, так и лэндингов, промо-страниц, email-рассылок;

- адаптивная, отзывчивая, резиновая, кроссбраузерная верстка, которая идеально смотрится на всех устройствах (от мобилок, до компьютеров);

- могу доработать и исправить чужую верстку;

-натягиваю верстку на WordPress.

Что я знаю:

- HTML 5;

- CSS 3;

- JS;

- адаптивная кроссбраузерная верстка.

Плюсы работы со мной:

+ досконально изучаю все Ваши требования;

+ всегда на связи, любой вопрос или пожелания можно решить мгновенно;

+ работы сдаю в срок;

+ работаю без предоплаты;

+ постоянным клиентам делаю скидки.