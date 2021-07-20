Удобные адаптивные сайты будут радовать Вас и Ваших клиентов
Приветствую Вас на моей странице. Расскажу немного о себе.
Чем я занимаюсь:
- верстка сайтов как многостраничных, так и лэндингов, промо-страниц, email-рассылок;
- адаптивная, отзывчивая, резиновая, кроссбраузерная верстка, которая идеально смотрится на всех устройствах (от мобилок, до компьютеров);
- могу доработать и исправить чужую верстку;
-натягиваю верстку на WordPress.
Что я знаю:
- HTML 5;
- CSS 3;
- JS;
- адаптивная кроссбраузерная верстка.
Плюсы работы со мной:
+ досконально изучаю все Ваши требования;
+ всегда на связи, любой вопрос или пожелания можно решить мгновенно;
+ работы сдаю в срок;
+ работаю без предоплаты;
+ постоянным клиентам делаю скидки.
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Портфолио
- Лэндинг http://alexneva.ru/AKAD/71 просмотр
- Лэндинг http://alexneva.ru/tastycookery/84 просмотра
- Творческая мастерская картин76 просмотров
- Лэндинг Implate89 просмотров
- Интернет-магазин спорт товаров. Корзина51 просмотр
- Интернет-магазин спорт товаров. Страница товара62 просмотра
- Интернет-магазин спорт товаров. Каталог52 просмотра
- Интернет-магазин спорт товаров. Главная страница64 просмотра