satellite

(PersonalSatelli Mike satellite

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
$15
1 балл
18 лет назад
Встроить в скрипт е-голд!
Взялся за проект, но он пропал и не связывается. Обычно оставляю только хорошие отзывы, но тут приходится, так поступить!