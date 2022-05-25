Здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой сайтов. В этой работе мне очень нравится
возможность постоянного развития и большая свобода творчества.
Стараюсь все время уделять любимому делу, чтобы вы остались
довольны результатом.
Между делом не прочь поговорить о мотоциклах и музыке.
=======================================================
Мои навыки:
- Верстка и Frontend ( HTML5, CSS3, Sass/Scss, JavaScript, jQuery, Bootstrap)
- Адаптация сайтов под мобильные телефоны и планшеты
- Интеграция с CMS WordPress(Woocommerce)
=======================================================
При работе со мной вы получите:
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка вашего сайта
- Индивидуальный подход к каждому проекту
- Адекватное общение
- Гарантии выполнения
- Работа по безопасной сделке и без предоплаты
- Правки и дополнительная консультация - БЕСПЛАТНО
=======================================================
В работе ценю профессионализм, а это значит что довожу
все до 100% готовности.
Буду раз знакомству и сотрудничеству с Вами.
Свяжитесь любым удобным для Вас способом.
[email protected] | Почта
+79205702677 | Whatsapp
https://t.me/satimof | Telegram
https://vk.com/satar_5 | Вконтакте
https://www.instagram.com/tymosha_/?hl=ru | Instagram
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004474903171 | Facebook
Портфолио
- Сайт электротехнической продукции11 просмотров
- Лендинг сервиса дизайна интерьера9 просмотров
- Лендинг-презентация Mercedes A20012 просмотров
- Сайт приложения Fullviewapp9 просмотров
- Лендинг магазина мебели на заказ8 просмотров
- Сайт онлайн гида5 просмотров
- Интернет-магазин часов8 просмотров
- Сайт ресторана5 просмотров
- Онлайн-сервис доставки еды5 просмотров
- Онлайн-сервис доставки еды8 просмотров