Качественная HTML-верстка вашего сайта

Здравствуйте!

Я занимаюсь разработкой сайтов. В этой работе мне очень нравится

возможность постоянного развития и большая свобода творчества.

Стараюсь все время уделять любимому делу, чтобы вы остались

довольны результатом.

Между делом не прочь поговорить о мотоциклах и музыке.

=======================================================

Мои навыки:

- Верстка и Frontend ( HTML5, CSS3, Sass/Scss, JavaScript, jQuery, Bootstrap)

- Адаптация сайтов под мобильные телефоны и планшеты

- Интеграция с CMS WordPress(Woocommerce)

=======================================================

При работе со мной вы получите:

- Адаптивная и кроссбраузерная верстка вашего сайта

- Индивидуальный подход к каждому проекту

- Адекватное общение

- Гарантии выполнения

- Работа по безопасной сделке и без предоплаты

- Правки и дополнительная консультация - БЕСПЛАТНО

=======================================================

В работе ценю профессионализм, а это значит что довожу

все до 100% готовности.

Буду раз знакомству и сотрудничеству с Вами.

Свяжитесь любым удобным для Вас способом.

[email protected] | Почта

+79205702677 | Whatsapp

https://t.me/satimof | Telegram

https://vk.com/satar_5 | Вконтакте

https://www.instagram.com/tymosha_/?hl=ru | Instagram

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004474903171 | Facebook