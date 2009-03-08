В целом весьма положительное впечатление. Сделал быстро и качественно - сразу видно что человек профи в своей области. Немного огорчило то что человек не выходил на связь почти 12 часов, но потом появился, извинился и предоставил результат работы. Исполнитель вызвает доверие, при возможности буду продолжать с ним сотрудничать.