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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
16 лет назад
Что тут писать? Взялся за проект и просто пропал. Должен был сдать сегодня утром, но еще вчера перестал отвечать на сообщения, а сегодня и в асе нет.
$45
10 баллов
16 лет назад
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В целом весьма положительное впечатление. Сделал быстро и качественно - сразу видно что человек профи в своей области. Немного огорчило то что человек не выходил на связь почти 12 часов, но потом появился, извинился и предоставил результат работы. Исполнитель вызвает доверие, при возможности буду продолжать с ним сотрудничать.