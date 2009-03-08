satrap

Александр satrap

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)
$20
0 баллов
16 лет назад
Правки в проекте
Что тут писать? Взялся за проект и просто пропал. Должен был сдать сегодня утром, но еще вчера перестал отвечать на сообщения, а сегодня и в асе нет.
cat_crash
Валерий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
16 лет назад
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JavaScript
В целом весьма положительное впечатление. Сделал быстро и качественно - сразу видно что человек профи в своей области. Немного огорчило то что человек не выходил на связь почти 12 часов, но потом появился, извинился и предоставил результат работы. Исполнитель вызвает доверие, при возможности буду продолжать с ним сотрудничать.